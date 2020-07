Inter, Conte: “Bravi a reagire dopo il gol. Futuro? C’è un progetto triennale” (Di martedì 14 luglio 2020) L'Inter torna al successo dopo due gare di astinenza. Battuto il Torino per 3-1. I nerazzurri riescono ad agganciare la seconda posizione in coabitazione con la Lazio. Un sospiro di sollievo per il tecnico Antonio Conte.caption id="attachment 979969" align="alignnone" width="1024" Conte (Getty Images)/captionLE PAROLE DI ConteAntonio Conte analizza la prestazione della sua Inter contro il Torino. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sinceramente penso che abbiamo iniziato la partita molto bene. Poi c'è stato questo calcio d'angolo. E' un periodo in cui c'è un episodio e prendiamo gol. E' clamoroso che abbia sbagliato Samir: lui difficilmente commette errori. Penso che comunque sia stata una partita dominata. Il gol subito avrebbe potuto ... Leggi su itasportpress

