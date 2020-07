Casarin: «Falli di mano? Necessario modificare le regole» (Di lunedì 13 luglio 2020) Paolo Casarin analizza la querelle sui Falli di mano in Serie A: le dichiarazioni dell’ex arbitro e designatore Paolo Casarin, ex arbitro, ha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport la polemica sui rigori assegnati in Serie A. «Fallo e pena devono avere corrispondenza tra loro, siamo sempre in tempo: fermiamoci prima di deragliare. Le indicazioni di FIFA e IFAB sono uguali per tutti e poi vengono adottate con tempi, modi e perplessità variabili. Continuiamo questo processo, valutiamo le regole, interpretiamole in maniera chiara e sensata e cerchiamo anche di modificarle. Cos’è questo fortissimo rispetto delle regole? Se è Necessario cambiare si cambia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

