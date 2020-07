Alessia Marcuzzi:” Rispondo così al gossip” (Di lunedì 13 luglio 2020) Alessia Marcuzzi è stata investita involontariamente dal gossip dell’estate 2020 per eccellenza quello che riguarda la fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino, secondo alcuni rumors sarebbe lei la causa della crisi di coppia dei due vip. La conduttrice non ha mai risposto direttamente alle insinuazioni che le sono state attribuite a differenza degli altri protagonisti della vicenda che invece hanno ritenuto opportuno smentire un suo coinvolgimento nella tormentata vicenda sentimentale di cui, in realtà, non si sa neanche molto. La politica scelta d’Alessia è tacita e indiretta, la conduttrice di Temptation Island vip preferisce mostrarsi felice con il marito Paolo Calabresi Marconi piuttosto che rilasciare dichiarazioni. In queste ore la Marcuzzi ha pubblicato ... Leggi su quotidianpost

BotElenoire : stavo cercando su google alcuni allevamenti di cani levrieri afgani ,e mi e'apparsa la foto di Alessia Marcuzzi.elenoire ferruzzi - zazoomnews : Alessia Marcuzzi: la spalla di Tommaso la migliore consolazione - #Alessia #Marcuzzi: #spalla #Tommaso - StraNotizie : Palinsesti tv: ecco quando torneranno in onda Barbara d'Urso, Maria De Filippi, il GF Vip e Temptation Island di Al… - BITCHYFit : Palinsesti tv: ecco quando torneranno in onda Barbara d’Urso, Maria De Filippi, il GF Vip e Temptation Island di Al… - flamanc24 : RT @FQMagazineit: Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: “lo strano caso del fiore viola” -