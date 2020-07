Playoff Serie C 2019/2020, regolamento secondo turno fase nazionale: chi passa in caso di pareggio (Di domenica 12 luglio 2020) Si entra nel vivo con i Playoff di Serie C 2019/2020 e va in scena il secondo turno della fase nazionale. Si tratta in sostanza dei quarti di finale con le vincenti di Reggio Audace – Potenza, Carpi – Novara, Bari – Ternana e Carrarese – Juventus U23 che approderanno in semifinale. Il regolamento della post season prevede anche per questo turno una sfida secca a eliminazione diretta, ma cosa succede in caso di pareggio? IL regolamento – Esattamente quel che è accaduto nei turni precedenti, per l’ultima volta. Non sono previsti tempi supplementari o rigori, i padroni di casa dei quattro incontri sono la squadra testa ... Leggi su sportface

Serie C - sorteggi del secondo turno playoff fase nazionale Si è svolto questa mattina a Firenze, nella sede della Lega Pro, il sorteggi o per il secondo turno della fase nazionale dei play off in programma lunedi 13 luglio. Questi gli accoppiamenti: Reggio Audace- Potenza (gara 1), Bari-Ternana (gara ...

