Pasticceria Buonocore, chiarimento del titolare sul caso di Covid (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ci tengo ad aggiornarvi in maniera veritiera e rassicurarvi di quanto sta accadendo.Purtroppo all’interno del nostro staff si è verificata una positività al Covid-19.A seguito di questa accertata positività,tutti i dipendenti prontamente e celermente hanno effettuato test sierologici”. Il giorno dopo la psicosi da Covid che ha interessato il Quartiere Carmine e tutto il Comune capoluogo è direttamente il titolare della Pasticceria gelateria, Cosimo Buonocore ad intervenire fornire una serie di chiarimenti sul caso di positività registrato all’interno della sua attività. Ecco il testo pubblicato sulla pagina Facebook.“I risultati hanno dato esito negativo tranne uno, ... Leggi su anteprima24

In seguito alla positività di un proprio dipendente, la pasticceria gelateria Buonocore, situata in via De Granita a Salerno, ha chiuso momentaneamente. Il titolare dell’esercizio, Cosimo Buonocore, s ...