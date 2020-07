“Io, come Salvini e Meloni”. Carlo Calenda umilia Renzi ma si è montato la testa (Di domenica 12 luglio 2020) Carlo Calenda secondo il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera con il suo partito Azione entrerebbe in Parlamento, mentre Italia viva di Matteo Renzi rimarrebbe fuori. "Alle elezioni supereremo l'8% di Scelta civica: stiamo facendo un percorso di raccolta dei voti sul territorio e non di alleanze sbagliate, che poi è la strada che ha premiato Meloni e Salvini". Calenda spiega di non avere più rapporti personali con Renzi: "Non farò mai una alleanza politica con Italia viva. Altrimenti valeva la pena rimanere nel Pd. Serve un centro riformista vero". Ogni quanto vi sentite? "Non lo sento da un anno. Abbiamo smesso di parlarci. Non ho un problema personale, solo che non condivido niente di quello che fa". Alle prossime ... Leggi su liberoquotidiano

