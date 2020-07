Calabria, proteste per arrivo di migranti positivi al Covid. Santelli: intervenga Roma o vieto sbarchi (Di domenica 12 luglio 2020) Duecento persone in piazza ad Amantea contro il ricollocamento di una ventina di profughi approdati a Roccella Ionica e messi in quarantena in diverse strutture della regione Leggi su tg.la7

