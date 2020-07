Brozovic passa con rosso a Milano, positivo ad alcol test (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - Milano, 12 LUG - Marcelo Brozovic, il 27enne croato centrocampista dell'Inter, è stato bloccato dai carabinieri per essere passato con il rosso mentre guidava un'auto di lusso. Una volta ... Leggi su corrieredellosport

