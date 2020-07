Addio a Mario Zanni, il mitico barista di “Certe notti” di Ligabue (Di sabato 11 luglio 2020) “Ci vediamo da Mario, prima o poi…”. Addio a Mario Zanni, il gestore del Bar Mario di San Martino in Rio, paese vicino a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, immortalato da Luciano Ligabue in due canzoni: “Bar Mario” del 1988, uno dei primi successi del cantautore emiliano, e “Certe notti” del 1995. Aveva 80 anni. La camera ardente è stata allestita oggi, 11 luglio, alla Casa funeraria Rossi, in via don Borghi a San Martino in Rio, da dove oggi pomeriggio alle ore 15 partirà il corteo funebre per il funerale che sarà celebrato nella chiesa parrocchiale del paese; dopo il rito religioso il feretro sarà cremato. Negli anni del grande successo della canzone di Ligabue il bar di ... Leggi su tpi

