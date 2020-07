Inter, Eriksen: «San Siro incredibile, qui sono felice» (Di venerdì 10 luglio 2020) Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sua prima volta in campo a San Siro Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, con un video sui canali social del club nerazzurro ha parlato delle emozioni vissute la sua prima volta in campo a San Siro. SAN Siro – «sono qui oggi per raccontarvi una storia, la mia. Quando ho giocato la mia prima partita qui, a San Siro, sentivo addosso gli occhi di tutto il mondo. È stato incredibile trovarsi allo stadio, assaporare l’ambiente che c’era e tutto il contorno della partita. fin dal principio, mi sono sentito accolto e mi sono goduto ogni minuto in campo. In più, questa ... Leggi su calcionews24

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 8 Vecino, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31… - Inter : ?? | SOSTITUZIONE 88' - Dentro anche #Eriksen al posto di #BorjaValero #VeronaInter 2?-2? #FORZAINTER ???????? - Inter : ?? | FISCHIO FINALE Partita mai in discussione a San Siro e vittoria fragorosa dei nerazzurri: DAI RAGAZZI,… - AbacoMiller : Svegliatemi quando avrete deciso se la colpa è di Conte, dei giocatori scarsi, dello scarso impegno, di Handanovic,… - whitemonkey_06 : @lory185511252 @liottagio Ricordiamo che gli date 9 milioni di stipendio. Una società in crescita come l Inter stip… -