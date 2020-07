VIDEO | Verona 1-2 Inter: l'autogol di Dimarco per il vantaggio nerazzurro (Di giovedì 9 luglio 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A! Leggi su 90min

poliziadistato : #SquadraMobile Verona scopre piantagione di marijuana. Una grande serra che conteneva 94 piante di canapa indiana c… - e_cappelletti : PEDEMONTANA VENETA, 10 MLD DI SOVRACOSTI E 5 MLD DI PROFITTO AI PRIVATI - Enrico Cappelletti smonta l'assessore reg… - TgrVeneto : La rinascita dell'Arena di #Verona. Tutto pronto per una riapertura in sicurezza. Al via la nuova stagione il 25 lu… - FantaMasterApp : 'Gol Candreva o autogol Dimarco: la decisione della Lega | VIDEO' - gianmarco__p : RT @cortomuso: Eh ma il Verona di Iuricce, guarda qui che Iuricce -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Verona VIDEO – Hellas Verona-Inter: commentiamo le formazioni ufficiali passioneinter.com Stasera diretta Facebook del 13° appuntamento della rassegna “Respiro – incontri di ossigenopoesia”: ospite Enza Silvestrini

Stasera, alle ore 22, 13° appuntamento della rassegna “Respiro – incontri di ossigenopoesia”, in diretta Facebook sulla pagina dell’Accademia Mondiale della Poesia di Verona. L’ospite sarà Enza Silves ...

FANTACALCIO Verona-Inter: gol di Candreva o autogol di Dimarco? (VIDEO)

Tutto ribaltato al Bentegodi di Verona. Nel giro di pochi minuti l’Hellas subisce due reti con un super Antonio Candreva. Dopo aver segnato l’1-1 l’esterno nerazzurro propizia anche la rete del vantag ...

Stasera, alle ore 22, 13° appuntamento della rassegna “Respiro – incontri di ossigenopoesia”, in diretta Facebook sulla pagina dell’Accademia Mondiale della Poesia di Verona. L’ospite sarà Enza Silves ...Tutto ribaltato al Bentegodi di Verona. Nel giro di pochi minuti l’Hellas subisce due reti con un super Antonio Candreva. Dopo aver segnato l’1-1 l’esterno nerazzurro propizia anche la rete del vantag ...