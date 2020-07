Tutti i soldi del mondo: quando Ridley Scott sostituì Kevin Spacey dopo le pesanti accuse (Di giovedì 9 luglio 2020) Durante le riprese di Tutti i soldi del mondo Ridley Scott sostituì Kevin Spacey con Christopher Plummer dopo le accuse di violenza mosse nei confronti dell'attore. La Sony, Ridley Scott e il team di produzione di Tutti i soldi del mondo decisero, all'unanimità, di sostituire Kevin Spacey, nei panni di J. Paul Getty, con Christopher Plummer, dopo le accuse di violenza mosse nei contronti dell'attore americano. Lo studio prese questa decisione poco più di un mese prima dell'uscita del film nelle sale cinematografiche e convocò immediatamente il leggendario ... Leggi su movieplayer

matteosalvinimi : #Salvini: Tra ieri e oggi ministero ha emesso 4 miliardi di Buoni del Tesoro. Tutti acquistati. Si continui con emi… - matteosalvinimi : Altri 180 da far sbarcare (e mantenere) a carico degli Italiani. Ma i soldi per aiutare tutti i disabili non ci son… - matteosalvinimi : Da Conte le solite chiacchiere, come sulla cassa integrazione e i soldi promessi dalle banche. Se non si azzerano b… - maroffo : RT @vitalbaa: Ho sempre pensato che i magistrati sbagliassero a candidarsi non solo senz'aver lasciato la professione, ma anche senza un pe… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tutti i soldi del mondo: quando Ridley Scott sostituì Kevin Spacey dopo le pesanti accuse… -