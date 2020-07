Superbike, concluso l’ultimo test di Barcellona prima della ripresa: le sensazioni dei piloti Ducati (Di giovedì 9 luglio 2020) Aruba.it Racing – Ducati ha concluso oggi a Barcellona l’ultima sessione di test prima del tanto atteso secondo round della stagione 2020 di WorldSBK in programma dal 31 luglio al 2 agosto a Jerez de la Frontera. Sono stati due giorni intensi di attività durante i quali Scott Redding (secondo nella classifica combinata) e Chaz Davies (9°) hanno perfezionato il lavoro iniziato due settimane fa nei test di Misano. Scott è stato veloce in tutte le sessioni confermando il grande feeling con la sua Ducati Panigale V4 R. Dopo aver chiuso il Day-1 con il miglior tempo, ed aver ingaggiato un entusiasmante testa a testa con Rea nei primi giri del mattino, Redding è tornato in pista nel ... Leggi su sportfair

