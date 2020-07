Rivaldo, stoccata al Barcellona: “Non ha perso la vetta della Liga per colpa della Var. E in Champions…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Nessun pelo sulla lingua per Rivaldo. L'ex Pallone d'Oro ed ex blaugrana ha parlato, come riporta Marca, del momento difficile in Liga del Barcellona e della lotta al vertice condizionata, secondo l'ambiente catalano, dai recenti aiutini del Var nei confronti del Real Madrid. Il brasiliano non ha fatto giri di parole, smontando la tesi di Bartomeu e dirigenti.Rivaldo: "Il problema del Barcellona non è la Var"caption id="attachment 984739" align="alignnone" width="727" Messi (getty images)/caption"Il Barça era leader della Liga prima della pausa e ora è dietro al Real Madrid e questo non si può dire che sia colpa ... Leggi su itasportpress

