Treviso, 55enne positivo al Coronavirus andava in piscina: controlli per tutti i suoi contatti (Di mercoledì 8 luglio 2020) 55enne positivo al Coronavirus andava in piscina: test a tutti i suoi contatti Un 55enne di Treviso, che frequentava una piscina di Valdobbiadene, è risultato positivo al Coronavirus, facendo scattare immediatamente i controlli per evitare lo scoppio di un vero e proprio focolaio. Secondo quanto raccontato dal Corriere del Veneto, tutto ha avuto inizio nella giornata di venerdì 3 luglio quando l’uomo, un 55enne, si è recato dal medico dopo aver accusato per alcuni giorni sintomi influenzali. L’uomo è stato sottoposto al tampone per la ricerca del Covid-19 ed è risultato positivo. L’esito del test ha fatto scattare l’isolamento fiduciario per lui e per coloro che hanno frequentato la domenica precedente il corso di idrobike presso l’impianto sito a Valdobbiadene dove l’uomo si era recato quando non sapeva ancora di ... Leggi su tpi

