Sky, nessun addio al segnale: la situazione sui diritti tv (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sky non verrà privata del segnale per trasmettere le partite di Serie A: la situazione sui diritti tv per la stagione 2019/20 Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso con l’ingiunzione a Sky di pagare 102 milioni di euro per non aver versato l’ultima rata dei diritti tv relativi alla stagione 2019/20 di Serie A. L’emittente satellitare ha a disposizione 40 giorni di tempo per opporsi, di conseguenza altri 90 prima che venga fissata un’udienza. Non sussistono, dunque, i presupposti legali per spegnere il segnale dal 12 luglio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Marcell61390817 : Nessun commento dei telecronisti sky sulla colonna sonora. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, incendio in un'azienda agricola in via Ardeatina: nessun ferito - SkyTG24 : #Roma, incendio in un'azienda agricola in via Ardeatina: nessun ferito - FcInterNewsit : Sky - Osimhen, il Napoli rimane saldamente in pole: nessun inserimento dell'Inter - SPalermo91 : RT @SCUtweet: ?Il rischio per SKY è quello di non avere partite in tv per le ultime decisive giornate. SKY ha tentato la strada di un accor… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky nessun Roma, incendio in un'azienda agricola in via Ardeatina: nessun ferito Sky Tg24 Sky, nessun addio al segnale: la situazione sui diritti tv

Sky non verrà privata del segnale per trasmettere le partite di Serie A: la situazione sui diritti tv per la stagione 2019/20 Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso con l’ingiunzione a Sky di pa ...

Sky e Sony Pictures Television avviano una partnership pluriennale

L’accordo consentirà l’accesso ad un numero ancora maggiore di contenuti di qualità Sky e Sony Pictures Television (SPT) hanno iniziato una nuova partnership a lungo termine, che riguarda Italia, il ...

Sky non verrà privata del segnale per trasmettere le partite di Serie A: la situazione sui diritti tv per la stagione 2019/20 Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso con l’ingiunzione a Sky di pa ...L’accordo consentirà l’accesso ad un numero ancora maggiore di contenuti di qualità Sky e Sony Pictures Television (SPT) hanno iniziato una nuova partnership a lungo termine, che riguarda Italia, il ...