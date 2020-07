Microsoft: l'acquisizione di Warner Bros potrebbe essere valida secondo un analista (Di mercoledì 8 luglio 2020) Recentemente vi avevamo riportato una notizia secondo cui Microsoft starebbe pensando di acquisire Warner Bros.. A quanto pare queste ipotesi sono state rafforzate da un analista, il quale ha dichiarato che questa partnership potrebbe essere la più valida per una serie di ragioni.secondo quanto riportato da GlobalData, Rupantar Guha, analista di suddetta società, afferma che Microsoft ha già una partnership con AT&T per soluzioni di cloud computing 5G e cloud e ciò rafforzerebbe ulteriormente il rapporto tra le due aziende, tanto da far scegliere fisiologicamente la società di Redmond. "Microsoft dovrebbe essere uno dei primi ... Leggi su eurogamer

