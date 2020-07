Dalla Spagna: Real Madrid, isolato Jovic per rischio covid-19 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Marca e da Jugones, Luka Jovic dovrà osservare un periodo di isolamento in casa dopo esser stato in contatto con un amico arrivato nel pomeriggio di lunedì da Belgrado e risultato positivo al test del coronavirus. L’attaccante serbo, che al Real Madrid non sta brillando, dovrà ora restare in quarantena a scopo precauzionale così come prevede il protocollo medico del club blancos e risultare negativo ai prossimi test. Foto: twitter Champions League L'articolo Dalla Spagna: Real Madrid, isolato Jovic per rischio covid-19 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

