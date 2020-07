Annabella D’Angelo a capo dell’Ugl Giovani di Caserta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sarà Annabella D’Angelo, attivista del comune di Teano, la nuova responsabile della Ugl Giovani di Caserta. La nomina formalizzata questo pomeriggio dal responsabile nazionale Marco De Cesare è stata ampiamente condivisa col Segretario Territoriale Ferdinando Palumbo. “Sono emozionata e felice” ha commentato D’Angelo “raccolgo una sfida entusiasmante che mi consentirà di misurarmi con le Giovani generazioni di una provincia dove il lavoro è troppe volte un miraggio. Turismo, agricoltura, industria sono i settori sui quali bisogna scommettere per consentire ai tanti neo diplomati e laureati di non emigrare; mi metto al lavoro per raggiungere coloro che sono ancora studenti e chiunque voglia condividere le argomentazioni della nostra organizzazione sindacale”. Immediate sono giunte le congratulazioni del Segretario ... Leggi su ildenaro

