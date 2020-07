Fermi “50 anni regione Lombardia un pezzo di storia” (Di martedì 7 luglio 2020) “È passato mezzo secolo, un periodo sufficientemente lungo per poter parlare di storia” ha detto il presidente del consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della nascita di regione Lombardia. fmo/pc/red L'articolo Fermi “50 anni regione Lombardia un pezzo di storia” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Notiziedi_it : Fermi “50 anni regione Lombardia un pezzo di storia” - rossodellerose_ : NO FERMI VERAMENTE LUCI ACCESE È IN VIRAL 50 #circozzi - Italpress : Fermi “50 anni regione Lombardia un pezzo di storia” - varesenews : 50° anniversario della nascita di Regione Lombardia: la cerimonia con i presidenti Fermi, Fontana e - VivMilano : RT @ConsLomb: Buon compleanno Lombardia! @RegLombardia compie 50 anni: questa mattina le celebrazioni nell'Aula del @ConsLomb alla presenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermi “50 Parma, la spesa solidale della Casa delle donne: “Da una scintilla è nata una gara per aiutare” La Repubblica