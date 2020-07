Champions, cosa succede se Napoli e Roma vincono le Coppe: un motivo in più per superare l’Inter (e magari la Lazio) (Di martedì 7 luglio 2020) Se Napoli e Roma vinceranno Champions ed Europa League la quarta del campionato non giocherà la prossima Champions ma «scivolerà» in Europa League. E tutte le italiane ammesse alla Champions partiranno dai gironi eliminatori: non sono previste «retrocessioni» ai playoff. ... Leggi su ecodibergamo

sala_giu : @0e8hjepC7uhqEli @JoaoMau78603842 criticare quando tutto va male è facile, voler migliorare una cosa che funziona s… - pormeccartnei : @OfficialZecca Vero, come è vero che diciamo sta cosa da 3 anni e finiscono sempre sotto il terzo posto. Che poi su… - AldoRivalta : Leggo che sta per partire questo entusiasmante progetto che necessiterà di '3 anni almeno', peccato che manchi un p… - 0Marcullo02 : RT @_LordJack: @0Marcullo02 Gattuso almeno era lì a giocarsi la Champions, Pioli cosa ha fatto? Sta protezione davvero non la capisco, a me… - _LordJack : @0Marcullo02 Gattuso almeno era lì a giocarsi la Champions, Pioli cosa ha fatto? Sta protezione davvero non la capi… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions cosa La Champions League finora: Manchester City | UEFA Champions League UEFA.com Inter, Conte come Mancini e Spalletti: anche lui è crollato nella seconda parte di stagione

Nel primo anno di Roberto Mancini, invece, era sì arrivata la vittoria in Coppa Italia (a 23 anni dall'ultimo successo), ma la squadra aveva chiuso terza in campionato e aveva raggiunto solo i quarti ...

Milan, tutto fatto per Rangnick: si avvicina l'addio per Maldini

Ormai ci siamo, Stefano Pioli è pronto a lasciare il Milan. Il tecnico dei rossoneri si sta preparando a vivere le ultime partite sulla panchina del Diavolo. Nonostante le prestazioni sempre più incor ...

Nel primo anno di Roberto Mancini, invece, era sì arrivata la vittoria in Coppa Italia (a 23 anni dall'ultimo successo), ma la squadra aveva chiuso terza in campionato e aveva raggiunto solo i quarti ...Ormai ci siamo, Stefano Pioli è pronto a lasciare il Milan. Il tecnico dei rossoneri si sta preparando a vivere le ultime partite sulla panchina del Diavolo. Nonostante le prestazioni sempre più incor ...