CATHERINE: FULL BODY disponibile per Nintendo Switch (Di martedì 7 luglio 2020) Il cult classico CATHERINE: FULL BODY è ora disponibile per Nintendo Switch! L’edizione Nintendo Switch include tutti i contenuti aggiuntivi originali e tre nuove voci dalla serie Persona. Molte prove e scelte difficili ti attendono in questo maturo puzzle d’azione-avventura, ora disponibile anche in versione portatile per Nintendo Switch. CATHERINE: FULL BODY è un avvincente puzzle action-adventure che presenta una storia matura su relazioni complesse e scelte difficili. La nostra storia è incentrata sul fobico Vincent, che è a un bivio nella sua relazione sentimentale: fare il passo successivo o lasciarsi tutto alle spalle. Cedendo alla tentazione di una nuova storia d’amore, Vincent si ritrova intrappolato in un incubo ricorrente di una fatiscente torre di blocchi dove deve arrampicarsi per sopravvivere e vedere un ... Leggi su gamerbrain

Catherine arriva per la prima volta su una console Nintendo e, per quanto riguarda il territorio europeo, debutta anche in versione portatile su Switch con il remake/remaster che riporta l'ammiccante ...

