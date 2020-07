Beautiful minds su RaiPlay i dieci protagonisti della cultura e dello spettacolo (Di martedì 7 luglio 2020) Ha per titolo Beautiful minds il ciclo di racconti su RaiPlay nel corso dei quali i protagonisti della cultura italiana si raccontano a tutto campo. Si tratta di una collana di dieci racconti proposti in esclusiva dal 7 luglio sulla piattaforma digitale Rai Beautiful minds su RaiPlay i protagonisti Ecco chi sono i dieci protagonisti di Beautiful minds. Daranno le proprie opinioni e testimonianze: Gianrico Carofiglio, Paola Cortellesi, Ivan Cotroneo, Maurizio De Giovanni, Lino Guanciale, Melania Mazzucco, Sandro Petraglia, Pierdante Piccioni, Francesco Piccolo, Alice Rohrwacher. Ognuno dei protagonisti ha una propria storia personale nei settori di competenza. Dallo spettacolo alla letteratura alla canzone, un universo differente si apre dinanzi agli spettatori. Il fine è conoscere meglio ognuno dei personaggi attraverso una testimonianza personale resa in maniera altrettanto ... Leggi su maridacaterini

Avezzano– La Rai è pronta a lanciare il nuovo programma ‘Beautiful Minds’, che andrà in onda a partire da martedì 7 luglio in esclusiva su RaiPaly e racconterà la ripartenza del mondo dello spettacolo ...

