Tra continuità e scelte provocatorie, il presidente francese presenta la sua squadra (Di lunedì 6 luglio 2020) Non cambia molto, Emmanuel Macron, nel nuovo governo che lo accompagnerà fino alla fine del suo mandato. Il primo ministro Jean Castex, nominato venerdì scorso, guiderà una squadra molto simile a quella del suo predecessore, anche se più ampia: 31 ministri (17 donne e 14 uomini) contro 19. Dal punto di vista politico, Macron conferma la tendenza già osservata durante i primi anni di presidenza: il leader di En Marche! ha scelto, un po’ per vocazione un po’ per necessità, di rivolgersi agli elettori moderati, e il nuovo esecutivo è figlio di questo posizionamento. Tra le varie nuove nomine, una ha sorpreso tutti i commentatori politici: il ministro della Giustizia sarà Éric Dupond-Moretti, tra gli avvocati penalisti più famosi di Francia, molto presente nei media (aveva appena accettato di tenere una ... Leggi su linkiesta

