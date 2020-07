Pratica di Mare: l’Associazione Latium Vetus lancia la battaglia per la riapertura del Borgo (Di lunedì 6 luglio 2020) «La chiusura del Borgo millenario di Pratica di Mare è iniziata quasi quattro anni fa, nel settembre 2016. Quattro anni in cui l’Associazione Latium Vetus e l’Associazione La Lente non si sono mai fermate e hanno sempre rimarcato a tutti la vera NATURA PUBBLICA delle strade di Pratica di Mare. Eppure, in questi quattro anni il cancello è rimasto indisturbatamente lì in ossequio alla volontà dei privati. Un cancello che da anni impedisce l’accesso al Borgo, aperto da secoli alla cittadinanza e protagonista della fondazione leggendaria ad opera dell’eroe Enea, celebrata persino da Virgilio nell’Eneide. Le giustificazioni per mantenere il cancello sono state sempre le stesse, il gioco delle tre carte: una volta era la tanto asserita proprietà privata delle strade, un’altra volta era ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pratica di Mare: l’Associazione Latium Vetus lancia la battaglia per la riapertura del Borgo - VillaRoncuzzi : La bella iniziativa di @CasaArtusi: la Scuola di Cucina ?? 18, 29 luglio e 29 agosto tre incontri dedicati alla 'pr… - battistabd : RT @annalisamari1: @alexriccio1 @AleGuerani @gianlucac1 Anche perché è una 'pratica' che esiste solo da noi. In Grecia e Spagna ad esempio… - LuciaLaVita1 : RT @annalisamari1: @alexriccio1 @AleGuerani @gianlucac1 Anche perché è una 'pratica' che esiste solo da noi. In Grecia e Spagna ad esempio… - dino_andreani : RT @annalisamari1: @alexriccio1 @AleGuerani @gianlucac1 Anche perché è una 'pratica' che esiste solo da noi. In Grecia e Spagna ad esempio… -

Ultime Notizie dalla rete : Pratica Mare Pratica di Mare: l’Associazione Latium Vetus lancia la battaglia per la riapertura del Borgo Il Corriere della Città Bari prima città del Sud con lo sharing dei monopattini elettrici: tutti i dettagli del servizio

È stato presentato questa mattina, nel park&ride in via Vittorio Veneto – lato mare, il nuovo servizio “Monopattini sharing” avviato dalla società americana Helbiz, la prima delle quattro aziende che ...

Velletri, in mostra le Ceramiche Romane di Squarciarelli a cura di Danilo Boccali

E’ in esposizione presso l’associazione Domus Art a Velletri, in via Furio n 14, la collezione di ceramiche romane di Squarciarelli a cura di Danilo Boccali, con il figlio Giovanni. “La passione per q ...

È stato presentato questa mattina, nel park&ride in via Vittorio Veneto – lato mare, il nuovo servizio “Monopattini sharing” avviato dalla società americana Helbiz, la prima delle quattro aziende che ...E’ in esposizione presso l’associazione Domus Art a Velletri, in via Furio n 14, la collezione di ceramiche romane di Squarciarelli a cura di Danilo Boccali, con il figlio Giovanni. “La passione per q ...