Pioggia lunedì notte sul FVG (Di lunedì 6 luglio 2020) Dal tardo pomeriggio di lunedì e in serata di oggi lunedì, dapprima sui monti e successivamente anche sulle altre zone, saranno probabili dei temporali con piogge abbondanti, localmente anche intense. Possibile qualche temporale forte. In serata e nella notte possibili raffiche di vento forte in genere da nord. In seguito soffierà Bora da sostenuta a forte, specie sulla costa.Martedì mattina rapido miglioramento, a partire dalla zona montana e soffierà Bora da sostenuta a forte sulla costa.In giornata tempo stabile e Bora in attenuazione Leggi su udine20

