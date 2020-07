Michael Shellenberger: “A nome degli ambientalisti, chiedo scusa per l’allarmismo sul clima: i cambiamenti climatici non sono la fine del mondo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Michael Shellenberger è un ambientalista e attivista del clima, fondatore e presidente di Environmental Progress, organizzazione di ricerca e politiche che combatte per l’energia pulita e la giustizia energetica. Nel 2008, è stato anche nominato “Eroe dell’Ambiente” dalla rivista Time. Shellenberger ha voluto scusarsi, a nome di tutti gli ambientalisti, per l’allarmismo climatico creato negli ultimi 30 anni e lo ha fatto con un lungo articolo pubblicato su Environmental Progress. “I cambiamenti climatici stanno avvenendo. Non è la fine del mondo. Non è neanche il nostro problema ambientale più grave”, scrive Shellenberger. “sono un attivista del clima da 20 anni e un ambientalista da 30, ma come esperto di energia a cui è stato chiesto dal Congresso di fornire una testimonianza esperta ... Leggi su meteoweb.eu

ilfoglio_it : “Servono nucleare e innovazione, non socialisti, malthusiani e apocalittici”. Parla Michael Shellenberger - di… - Fontana3Lorenzo : Saggia riflessione di Michael Shellenberger, che smonta tante ipocrisie. Soprattutto quelle di una sinistra che è r… - MichelP39561006 : Michael Shellenberger: “A nome degli ambientalisti, chiedo scusa per l’allarmismo sul clima: i cambiamenti climatic… - ChiaraDionilla : RT @giuliomeotti: “All’ambiente servono nucleare e innovazione, non socialisti, malthusiani e apocalittici”. Sul Foglio una mia intervista… - LScorbutico : @Dan_Libertario @IvanRettore @Agenzia_Ansa Le consiglio la lettura del libro Apocalypse Never di Michael Shellenber… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Shellenberger Michael Shellenberger: “A nome degli ambientalisti, chiedo scusa per l’allarmismo sul clima: i cambiam ... Meteo Web Coerenza interna

Pretese di scientificità in meno, l'ottimismo di Michael Shellenberger (nota 1) sul tempo a disposizione per ridurre le emissioni di gas serra somiglia a quello di Teodoro Georgiadis. Diversamente da ...

È verde il sol dell’avvenire

La maggior parte di ciò che ci è stato insegnato a credere sull’ambiente – dai cambiamenti climatici alla deforestazione alle energie rinnovabili e al nucleare – è totalmente sbagliato”. Nominato “ero ...

Pretese di scientificità in meno, l'ottimismo di Michael Shellenberger (nota 1) sul tempo a disposizione per ridurre le emissioni di gas serra somiglia a quello di Teodoro Georgiadis. Diversamente da ...La maggior parte di ciò che ci è stato insegnato a credere sull’ambiente – dai cambiamenti climatici alla deforestazione alle energie rinnovabili e al nucleare – è totalmente sbagliato”. Nominato “ero ...