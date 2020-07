Addio a Morricone, il ricordo del patron del Napoli (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Con Ennio Morricone se ne va un pezzo di cinema mondiale”. Esordisce così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico, che su Twitter ha voluto ricordare Ennio Morricone, venuto a mancare stanotte. “Una testimonianza di quanto gli italiani possano essere protagonisti ovunque. La musica, un legame universale per unire tutti in un abbraccio globale d’amore e di comunanza ideale. La sua umiltà, unita a una grandezza mai ostentata, gli ha permesso di supportare piccoli e grandissimi film profondendogli un’anima unica che li ha resi indimenticabili e perfetti” continua De Laurentiis. “Un abbraccio sentito alla moglie Maria e al figlio Andrea che ha tutte le qualità di musicista per continuare l’opera del padre. Un forte abbraccio anche agli altri ... Leggi su anteprima24

