Zaky scrive alla famiglia: “Sto bene. Mi mancate, tornerò libero” (Di domenica 5 luglio 2020) Da febbraio lo studente dell'Università di Bologna è in carcere in Egitto, prossima udienza il 12 luglio. La lettera diffusa dagli attivisti che si battono per la sua liberazione Leggi su lastampa

6000sardine : Patrick #Zaky scrive alla famiglia: 'Sto bene, mi mancate tanto, più di quanto io possa esprimere in poche parole'… - Agenzia_Ansa : Patrick #Zaky scrive alla famiglia: 'Sto bene, mi mancate' #ANSA - Corriere : Patrick Zaky scrive una lettera alla famiglia: «Sto bene e un giorno tornerò libero» - GDelusa : RT @Artventuno: #PatrickZaky scrive ai suoi familiari dalla prigione. Un segnale di vita. Di attesa e di speranza. Di @RiccardoNoury#scorta… - ellabaffoni : RT @RiccardoNoury: Patrick Zaky scrive ai suoi familiari dalla prigione. Un segnale di vita. Di attesa e di speranza #freepatriczaky – Arti… -