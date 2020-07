Serie A, risultati e marcatori finali: colpi esterni di Atalanta e Fiorentina. Il Verona va ko a Brescia (Di domenica 5 luglio 2020) Si sono conclusi i secondi tempi delle gare delle 19:30. L'Atalanta è inarrestabile, battuto in trasferta il Cagliari con un rigore di Muriel. Leggi su tuttonapoli

SerieA : Finisce qui la 2??8??ª giornata di #SerieATIM. ?? I risultati finali. ? Non perderti nessuna news. Segui l’App uffic… - SerieA : Si è appena conclusa la 29ª giornata: tutti i risultati. ?? Scopri l’App ufficiale di Lega Serie A per sapere tutto… - SkySport : ULTIM'ORA Il #Benevento conquista la promozione in #SerieA Decisivo il successo per 1-0 sulla Juve Stabia #SkySport… - fanpage : #SerieA, Muriel fa volare la Dea #CagliariAtalanta - zazoomblog : Serie A risultati e marcatori al 45: colpi esterni di Atalanta e Fiorentina - #Serie #risultati #marcatori #colpi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati Serie A oggi live: risultati, classifica e formazioni. Inter-Bologna 1-2 QUOTIDIANO.NET Sampdoria – SPAL 3-0: Linetty affonda la Spal

Scontro salvezza al Ferraris dove la Samp si impone per 3-0 contro la Spal. La squadra di Ferrara ormai è ad un passo della Serie B. Rifiatano invece i blucerchiati che si portano a +5 dal terzultimo ...

Risultati Serie A: Sampdoria a +7, Genoa e Lecce rischiano la B

Risultati Serie A: la Sampdoria batte la Spal e va a +7 dal Lecce terzultimo. Passo falso del Genoa a Udine La Sampdoria batte la Spal per 3-0 e sorride grazie ai sette punti di vantaggio sul Lecce, ...

Scontro salvezza al Ferraris dove la Samp si impone per 3-0 contro la Spal. La squadra di Ferrara ormai è ad un passo della Serie B. Rifiatano invece i blucerchiati che si portano a +5 dal terzultimo ...Risultati Serie A: la Sampdoria batte la Spal e va a +7 dal Lecce terzultimo. Passo falso del Genoa a Udine La Sampdoria batte la Spal per 3-0 e sorride grazie ai sette punti di vantaggio sul Lecce, ...