Femminicidio a Cerignola, 41enne freddata senza pietà con tre colpi d’arma da fuoco, l’ex marito non aveva mai accettato la separazione (Di domenica 5 luglio 2020) Ennesimo Femminicidio in Puglia. Una donna di 41 anni è stata freddata dall’ex marito con tre colpi d’arma da fuoco. L’ex marito non aveva mai accettato la separazione. L’omicidio è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi in un appartamento di via Fabriano a Cerignola. L’omicida si chiama Angelo Di Meo è stato fermato dalle forze dell’ordine nell’abitazione del padre dove si era rifugiato. Trovata anche l’arma del delitto. Subito dopo l’interrogatorio l’uomo è stato arrestato. Leggi su baritalianews

