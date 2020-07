Fabrizio Frizzi, il matrimonio con Rita Dalla Chiesa finì a causa di una donna: ecco chi (Di domenica 5 luglio 2020) Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa si sono lasciati per colpa di un’altra donna? Per i pochi che non lo sanno, tempo fa Fabrizio Frizzi è stato sposato per un decennio con Rita Dalla Chiesa. Un matrimonio che è poi arrivato al capolinea per un motivo valido e che non tutti ne sono a conoscenza. Stando a delle indiscrezioni, l’ex conduttrice di Forum si è allontanamento dal compianto professionista romano a causa di un’altra donna. Nonostante la differenza d’età, i due conduttori erano innamorati più che mai e il loro sentimento era formato da gesti semplici ma sentiti col cuore. Ad esempio, prima di andare in onda con le loro trasmissioni si davano sempre un bacio. Dopo anni però, l’ex padrone di casa de L’Eredità ha iniziato a non darglieli più facendo sospettare alla moglie che sotto ... Leggi su kontrokultura

Flavio Insinna ospite dell’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani” su Rai1. Il conduttore su L’Eredità: “sono andato a prendere il gioco di un amico” Flavio Insinna ospite dell’ultima puntata d ...

Flavio Insinna, ospite a "Io e Te", è tornato a parlare dell'amico Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente due anni fa a causa di un tumore. Il presentatore, che nel 2018 ha preso il timone de "L'Er ...

Flavio Insinna, ospite a "Io e Te", è tornato a parlare dell'amico Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente due anni fa a causa di un tumore. Il presentatore, che nel 2018 ha preso il timone de "L'Er ...