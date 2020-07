Francesca Cipriani appello disperato | La richiesta di aiuto a Maria De Filippi (Di sabato 4 luglio 2020) Francesca Cipriani ha fatto un appello disperato in televisione. La sua richiesta di aiuto è rivolta in modo particolare a Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli. Maria De Filippi ha dato l’opportunità di farsi conoscere e di entrare nel mondo dello spettacolo a tantissime persone. Per quanto riguarda Amici, tutto è basato sul talento … L'articolo Francesca Cipriani appello disperato La richiesta di aiuto a Maria De Filippi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

