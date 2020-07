Camici dalla ditta di lady Fontana. Parte l’inchiesta per turbativa d’asta. Aperto un fascicolo a Milano per adesso senza indagati. Nel mirino 500mila euro addebitati al Pirellone (Di sabato 4 luglio 2020) Prima l’inchiesta giornalistica, poi quella della Procura di Milano che sull’affaire Camici in Lombardia ora ipotizza il reato di turbativa d’asta. Con questa mossa dei pm, torna a far rumore il fascicolo sulla commessa che sarebbe stata affidata alla ditta Dama spa, società di cui la moglie del governatore lombardo Attilio Fontana detiene una quota e che è gestita dal cognato, nel pieno dell’emergenza sanitaria da covid-19. Al momento l’inchiesta, nata da un servizio di Report, resta senza indagati ma stando a quanto trapela la situazione sarebbe in evoluzione e non si possono escludere ulteriori novità già nei prossimi giorni. L’ORDINE URGENTE. La vicenda risale al 16 aprile scorso quando la pandemia ha travolto la Lombardia mettendo sotto stress il sistema sanitario pubblico devastato da decenni di tagli. Ospedali e ... Leggi su lanotiziagiornale

