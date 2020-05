Nuoto | Elena Di Liddo | “Ho costruito me stessa traendo forza dalle difficoltà A Tokyo

Leggi su oasport

(Di sabato 9 maggio 2020) Un 2020 da 110 e lode. Certo, parlare di un’atleta e attribuirci questa valutazione, in una stagione nella quale non si è gareggiato per la pandemia, potrebbe far storcere il naso. Non è il caso diDi. L’azzurra, infatti, in questi giorni passati in lockdown ha ottenuto la Laurea magistrale in Scienze Motorie, presentando una tesi in farmacologia dal titolo “Campioni in affari: la pratica illecita del doping nel”. Un tema piuttosto sentito da parte di chi compete ai massimi livelli e deve fare i conti con rivali che spesso hanno ricorso a vie più facili per imporsi.è una ragazza determinata, orgogliosa delle sue origini pugliesi e mai arrendevole, anche quando il cronometro e qualche infortunio avevano portato a porsi delle domande. La farfallista del Bel Paese non ha alzato bandiera bianca ed eccola sul podio ...