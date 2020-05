Covid-19, ancora una vittima a Scafati ma sale il numero dei guariti (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – ancora una morte a causa del coronavirus a Scafati. Si tratta di una persona che aveva una patologia neoplastica ed era ricoverata in ospedale. È morta per complicanze dovute alla malattia, anche se era ancora positiva al Coronavirus. Sono cinque i cittadini del Comune guidato dal sindaco Cristoforo Salvati che hanno perso la vita a causa del Covid19. La buona notizia è che anche nel bollettino pubblicato nella tarda serata di ieri, non sono stati registrati nuovi casi di contagio. Il numero dei contagiati, intanto, scende a 29 dal momento che ci sono altri quattro guariti, altri quattro residenti che hanno vinto la loro battaglia contro il virus. L'articolo Covid-19, ancora una vittima a Scafati ma sale il numero dei guariti proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 UFFICIALE - Atletico - 10 giocatori positivi al Covid-19 : solo uno non ha ancora sviluppato anticorpi

Covid-19 - scoperto nuovo ceppo ancora più contagioso

Coronavirus - ancora 25 positivi al covid 19 in Abruzzo - od oggi 3072 i casi registrati (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –una morte a causa del coronavirus a. Si tratta di una persona che aveva una patologia neoplastica ed era ricoverata in ospedale. È morta per complicanze dovute alla malattia, anche se erapositiva al Coronavirus. Sono cinque i cittadini del Comune guidato dal sindaco Cristoforo Salvati che hanno perso la vita a causa del19. La buona notizia è che anche nel bollettino pubblicato nella tarda serata di ieri, non sono stati registrati nuovi casi di contagio. Ildei contagiati, intanto, scende a 29 dal momento che ci sono altri quattro, altri quattro residenti che hanno vinto la loro battaglia contro il virus. L'articolo-19,unamaildeiproviene da Anteprima24.it.

valigiablu : COVID-19 e inquinamento: cosa si sa per certo, cosa non si sa ancora, cosa fare con quello che si sa |… - Tg3web : In attesa di riaprire i battenti, le attività commerciali si stanno organizzando per garantire a personale e client… - Corriere : Plasma contro il Covid, entusiasmi e polemiche: «confortanti» i primi test, ma gli espe... - ottovanz : RT @francofontana43: Morti sul lavoro per Covid: +10% negli ultimi 15 giorni. E la Fase 2 non è ancora cominciata... @MassimoFranchi, @ilma… - fornarilorenzo : @amodeomatrix Già. Anche perchè ne conoscevano le potenzialità ad aprile... forse a marzo quando la lombardia dovev… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid: ancora 31 morti in un giorno in Emilia Romagna, 4 a Modena La Pressa Dalle farmarcie all'ecommerce, dove si trovano le mascherine (e a che prezzi)

Sono state identificate come uno dei dispositivi sanitari fondamentali durante la fase 2 dell’emergenza Covid-19, ma le mascherine sono ora nuovamente finite al centro delle polemiche. Il 7 maggio, do ...

Covid19, la carica virale bassa riscontrata nei tamponi fa ben sperare per un recupero in tempi brevi

Ma le visite continueranno anche oggi visto che mancano ancora tredici giocatori all’appello. Di questi come scrive il Corriere Fiorentino sono però attesi solo 10 visto che 3 (i cui nomi per ora ...

Sono state identificate come uno dei dispositivi sanitari fondamentali durante la fase 2 dell’emergenza Covid-19, ma le mascherine sono ora nuovamente finite al centro delle polemiche. Il 7 maggio, do ...Ma le visite continueranno anche oggi visto che mancano ancora tredici giocatori all’appello. Di questi come scrive il Corriere Fiorentino sono però attesi solo 10 visto che 3 (i cui nomi per ora ...