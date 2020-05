Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 8 maggio 2020) Meteo Roma: previsioni per il weekend Week end all’insegna del tempo asciutto con ampi spazi di sereno nella giornata di sabato alternati a locali nuvolosità, deboli piogge in nottata. Domenica la nuvolosità tenderà ad essere più consistente specie al mattino , ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +15°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato sarà una giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e sole prevalente nel pomeriggio su tutto il Lazio; deboli piogge attese in nottata su tutto il territorio. Domenica mattina non si escludono precipitazioni sui settori interni e anche sul viterbese, asciutto altrove; fenomeni in generale esaurimento già nel pomeriggio. Meteo Italia: previsioni per il weekend Al Nord: Al mattino cieli sereni su gran ... Leggi su romadailynews Meteo Roma del 08-05-2020 ore 06 : 10

Meteo ROMA : BEL TEMPO - ma con nubi in crescita nel weekend

Meteo Roma del 07-05-2020 ore 19 : 15 (Di venerdì 8 maggio 2020)per ilWeek end all’insegna del tempo asciutto con ampi spazi di sereno nella giornata di sabato alternati a locali nuvolosità, deboli piogge in nottata. Domenica la nuvolosità tenderà ad essere più consistente specie al mattino , ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +15°C e +26°C.Lazio:per ilSabato sarà una giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e sole prevalente nel pomeriggio su tutto il Lazio; deboli piogge attese in nottata su tutto il territorio. Domenica mattina non si escludono precipitazioni sui settori interni e anche sul viterbese, asciutto altrove; fenomeni in generale esaurimento già nel pomeriggio.Italia:per ilAl Nord: Al mattino cieli sereni su gran ...

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - Paola55459402 : RT @Roma: Mattina visibilità ridotta per banchi di nebbia, pomeriggio e sera poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio-alte. T… - venti4ore : Previsioni del meteo Roma 9 10 maggio sole caldo temperature estive - affariroma : Meteo #Roma #9maggio: lo scirocco padrone dell'aria, la massima schizza a 26 - - quartomiglio : Bollettino Meteo OGGI 8 Maggio 2020 e DOMANI 9 Maggio 2020 -