La ricetta insolita | gli hamburger di pesce con chips alla patata dolce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 maggio 2020) La: glidiconalleGli ingredienti Per lache ti presentiamo oggi gli ingredienti necessari sono quelli che seguono (per 4 persone): 350 grammi di merluzzo; 100 grammi di salmone affumicato; una; una carota; due cetriolini sottaceto; una; quattro panini per; quattro foglie di lattuga; un pomodoro pelato; maionese all’aglio; olio extravergine di oliva; salsa piccante; sale q.b.; pepe e prezzemolo macinati; pangrattato. La: glidiconallePreparazione Per la preparazione di questi, procedi così Sbuccia la carota e mettila a cuocere in una pentola con acqua e un pizzico di sale. Lava lae aggiungila. Fai andare a fuoco moderato per una trentina di minuti. Passato questo tempo, schiaccia la carota e mettila in una ...