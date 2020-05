Daniela | uccisa a 42 anni dal collega del centro antiviolenza L’uomo aveva partecipato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il vice presidente dell’associazione civile GenerarCejas, 42, era stata trovata morta il 4 gennaio del 2020 all’interno della struttura dove lavorava, il Day Center for Women in Situation of Violence di Santa Fe, nel New Mexico. La notiziasconvolto tutta la comunità, perché la donna era la presidente di un’associazione che si occupava attivamente della violenza sulle donne. Dopo l’omicidio in tanti si erano riuniti in una marcia per chiedere giustizia. Tra questi c’era anche ilJavier Sen, 48, attivista che lavorava proprio nell’associazione presieduta da. A sei mesi dall’omicidio è arrivata la svolta. La polizia di Santa Fe ha arrestato l’uomo. Javier San è accusato dell’omicidio della donna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe ...