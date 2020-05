Israele, da Corte Suprema e Knesset via libera al governo Gantz-Netanyahu. I giudici: “I processi al premier non lo squalificano” (Di giovedì 7 maggio 2020) La strada all’inedito governo di Bibi e Benny è spianata. La Knesset ha approvato giovedì mattina gli emendamenti a due leggi fondamentali che consentono al premier Benjamin Netanyahu (Likud) e al leader di Kahol Lavan, Benny Gantz, di adempiere al loro accordo di coalizione e di sancire la rotazione tra i due come primo ministro a metà mandato. Il voto del Parlamento israeliano è seguito alla sentenza dell’Alta Corte di giustizia che mercoledì sera ha respinto le petizioni contro l’accordo di coalizione, nonché le istanze per vietare a un parlamentare con accuse penali di formare un governo. Se la Corte avesse deciso contro Netanyahu, Israele sarebbe precipitato nella sua quarta elezione consecutiva in poco più di un anno, mentre il Paese affronta l’epidemia di coronavirus. Netanyahu dovrà comunque ... Leggi su ilfattoquotidiano Israele - la Corte Suprema dà l’ok all’accordo di governo Netanyahu-Gantz

Israele - accordo di governo a Corte Suprema : Netanyahu incriminato - può essere premier?

