Trump non vuole intrappolarsi nel virus: si conrinuerà a morire, sì. Ma dobbiamo ripartire (Di mercoledì 6 maggio 2020) Gli Stati Uniti devono ripartire, a qualunque costo. Le intenzioni del presidente statunitense, Donald Trump, apparivano già chiare nei giorni scorsi; ieri, ha dissipato qualsiasi dubbio sulla sua volontà, durante la visita a una fabbrica convertita alla produzione di mascherine, in Arizona. Il presidente ha detto che scioglierà la task force sul coronavirus e che bisogna far ripartire il Paese, anche se questo potrebbe voler dire far morire più persone. "Qualcuno sarà colpito? Sì. Qualcuno sarà colpito duramente? Sì. Ma dobbiamo riaprire il nostro Paese, e dobbiamo riaprirlo presto". Nel frattempo, gli Stati stanno procedendo in modo autonomo nell'allentamento delle restrizioni, con il numero di contagi che, complessivamente, è ancora alto. Nei giorni scorsi, l'Institute for Health Metrics and Evaluation, istituto a volte ... Leggi su ilfogliettone Quando Kanye West non era un fan di Trump

