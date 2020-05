Migranti, ammassati al Molo: così Lampedusa sta esplodendo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roberto Chifari Situazione ormai al limite sull'isola di Lampedusa con 380 Migranti, di cui 116 all'interno dell'hotspot ormai al collasso Le immagini parlano da sole e non hanno bisogno di commenti. La situazione a Lampedusa è diventata ormai insostenibile: nonostante l'emergenza sanitaria in atto non si fermano gli sbarchi. L'ultimo - il quarto in appena 72 ore - ha portato un altro centinaio di Migranti. Sull'Isola attualmente ci sono 380 Migranti registrati, di cui 116 all'interno dell'hotspot che, dopo i tamponi negativi, saranno trasferiti tutti sulla terraferma. La situazione più grave però, resta al Molo Favaloro del piccolo porto dell'isola dei conigli. Decine di persone sono ammassate, una accanto all'altra, senza nessuna protezione. Tutte assembrate sotto una struttura in legno per ripararsi dal sole, qualcuno ha la mascherina, qualcun altro ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roberto Chifari Situazione ormai al limite sull'isola dicon 380, di cui 116 all'interno dell'hotspot ormai al collasso Le immagini parlano da sole e non hanno bisogno di commenti. La situazione aè diventata ormai insostenibile: nonostante l'emergenza sanitaria in atto non si fermano gli sbarchi. L'ultimo - il quarto in appena 72 ore - ha portato un altro centinaio di. Sull'Isola attualmente ci sono 380registrati, di cui 116 all'interno dell'hotspot che, dopo i tamponi negativi, saranno trasferiti tutti sulla terraferma. La situazione più grave però, resta alFavaloro del piccolo porto dell'isola dei conigli. Decine di persone sono ammassate, una accanto all'altra, senza nessuna protezione. Tutte assembrate sotto una struttura in legno per ripararsi dal sole, qualcuno ha la mascherina, qualcun altro ...

