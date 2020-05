Fase 2: per imprese Milano, Monza e Lodi aiuti del tutto insufficienti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Per le imprese del commercio e del terziario di Milano, Monza e Lodi sono del tutto insufficienti le misure messe in campo finora per le aziende e il lavoro autonomo per far fronte all'emergenza Covid-19. Per il 92% è assolutamente negativa la coerenza fra il danno economico della crisi e le risorse finora stanziate. Quota che si alza al 95% nelle imprese turistiche e di ristorazione. Sul fronte della cassa integrazione la richiesta è stata presentata dal 55% delle imprese, ma nel 95% dei casi non è stata ancora erogata ai dipendenti. Fra le misure che le imprese del terziario ritengono prioritarie, quasi il 76% indica gli indennizzi e i contributi a fondo perduto, mentre posticipare le scadenze fiscali viene segnalato dall'11,5%. E' quanto emerge da un'indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza sull'impatto economico del ... Leggi su liberoquotidiano Serie A - inizia la fase 2. Il Premier Conte : "Convocheremo il mondo dello sport per un vertice sulla ripresa"

Sondaggi – Lega giù - Zaia stacca Salvini. Il 48% approva il piano fase 2 - fiducia governo al 58. Ma il 50% è preoccupato per l’economia

Coronavirus - controlli nella Fase 2 : ieri verifiche su 257.574 persone - solo 3mila sanzionate (Di mercoledì 6 maggio 2020), 6 mag. (Adnkronos) - Per ledel commercio e del terziario disono delle misure messe in campo finora per le aziende e il lavoro autonomo per far fronte all'emergenza Covid-19. Per il 92% è assolutamente negativa la coerenza fra il danno economico della crisi e le risorse finora stanziate. Quota che si alza al 95% nelleturistiche e di ristorazione. Sul fronte della cassa integrazione la richiesta è stata presentata dal 55% delle, ma nel 95% dei casi non è stata ancora erogata ai dipendenti. Fra le misure che ledel terziario ritengono prioritarie, quasi il 76% indica gli indennizzi e i contributi a fondo perduto, mentre posticipare le scadenze fiscali viene segnalato dall'11,5%. E' quanto emerge da un'indagine di Confcommercioe Brianza sull'impatto economico del ...

luigidimaio : Siamo sotto la lente d’ingrandimento del mondo. Tutti vogliono vedere come reagiremo alla #fase2. Siamo stati un mo… - AndreaScanzi : Mitico davvero il sindaco di Catanzaro, che festeggia (?) l’inizio della fase 2 con un bell’assembramento. Ottima i… - VincenzoDeLuca : In Campania la Fase 2 è già cominciata. Siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Econom… - malatinvisibili : RT @OspedaleR: È stato chiuso e sanificato il reparto Covid19 operativo presso il Padiglione Marchiafava del San Camillo. Nell'attuale fas… - carmi_ne : RT @capuanogio: Possibile slittamento di una settimana per la ripresa degli allenamenti in #PremierLeague. Il governo ha rimandato a domeni… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase per Coronavirus, i piani delle Università di Palermo e Catania per la fase 2 La Repubblica In Lombardia malati stabili, dimessi in 195. Il trend è positivo. A Pavia +32 nuovi casi

Consueto appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia via web sui canali Facebook e Youtube di Lombardia Notizie, oltre alla diretta su diversi network regionali, per fare il punto su ...

Fase 2: per imprese Milano, Monza e Lodi aiuti del tutto insufficienti

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Per le imprese del commercio e del terziario di Milano, Monza e Lodi sono del tutto insufficienti le misure messe in campo finora per le aziende e il lavoro autonomo per f ...

Consueto appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia via web sui canali Facebook e Youtube di Lombardia Notizie, oltre alla diretta su diversi network regionali, per fare il punto su ...Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Per le imprese del commercio e del terziario di Milano, Monza e Lodi sono del tutto insufficienti le misure messe in campo finora per le aziende e il lavoro autonomo per f ...