Barbara D’Urso senza parole: incidente in diretta a Pomeriggio Cinque (Di mercoledì 6 maggio 2020) Impossibile non notarlo: il dettaglio che lascia di stucco durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda il 5 maggio. Durante un servizio un uomo fa un gesto inaspettato e Barbara D’Urso è sconvolta. La signora del Pomeriggio di Canale 5 Barbara D’Urso si è collegata con la sua inviata intenta a riprendere il … L'articolo Barbara D’Urso senza parole: incidente in diretta a Pomeriggio Cinque proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Pomeriggio 5 : la trasmissione di oggi - 6 maggio 2020. Anticipazioni con Barbara d’Urso

Barbara D’Urso : ecco l’uomo che ha sconvolto la sua vita più di tutti

Barbara D’Urso durante la diretta di Pomeriggio 5 succede qualcosa di inaspettato “video choc” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Impossibile non notarlo: il dettaglio che lascia di stucco durante la puntata di5 andata in onda il 5 maggio. Durante un servizio un uomo fa un gesto inaspettato eD’Urso è sconvolta. La signora deldi Canale 5D’Urso si è collegata con la sua inviata intenta a riprendere il … L'articoloD’Ursoinproviene da www.meteoweek.com.

elenabonetti : Questo pomeriggio, alle 17.20, sarò ospite di Barbara D’Urso a @pomeriggio5, Vi aspetto! - stanzaselvaggia : Ieri (che novità) nel programma di Barbara D’Urso è stata data una informazione sbagliata e pericolosa: NON è vero… - matteosalvinimi : Amici, tra poco sarò in diretta da Barbara D'Urso. Se vi va, vi aspetto alle 21.40 su Canale 5! #noneladurso… - Napoliflash24 : L’almanacco del 7 maggio: 1921 Coco Chanel crea la fragranza nota come Chanel Nº 5; 1957 auguri a Barbara D'Urso -… - eleonora552014 : RT @laura_maffi: Salvini avrebbe definito “FOLLE” in diretta da Barbara D'Urso (e ancora ieri dalla Berlinguer) la DIDATTICA ALTERNATA quin… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Ma che hai fatto alla faccia”? Barbara D'Urso irriconoscibile Foto Zazoom Blog