Rider “fa la cresta” sulla consegna | Guido di Un posto al Sole Giacomo Bellavia lo

Un Rider fa una cresta di 30 euro sulla consegna e Germano Bellavia di Un posto al Sole si infuria e lo caccia. La vicenda è accaduta a Napoli nel quartiere dell'Arenella dove il celebre Guido della serie tv di Rai3 possiede una delle più rinomate pasticcerie di Napoli. Domenica 3 maggio, sul finire della mattina, una donna ha telefonato in pasticceria per lamentarsi di un esborso ingiustificato. L'anziana che aveva ordinato a domicilio babà e sfogliatelle per 88 euro si è vista recapitare in mano dal ragazzo delle consegne uno scontrino di 120 euro. Cifra che in mezzo a diverse lamentele la donna ha comunque pagato riferendo però l'accaduto in pasticceria. Il Rider, un 45enne, è stato subito richiamato dal titolare del negozio, Bellavia, che ne ha chiesto subito le ragioni. Bellavia ha così scoperto non solo ...

