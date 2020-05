Emilia-Romagna e Veneto: c'è l'ipotesi di anticipare le riaperture in accordo col Governo (Di martedì 5 maggio 2020) I governatori di Emilia-Romagna e Veneto, Stefano Bonaccini e Luca Zaia, sono pronti ad anticipare le riaperture in accordo col Governo.Al Tg Rai, Bonaccini afferma: “Se tutto andrà come ci auguriamo quei tempi previsti, ad esempio il primo di giugno per bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, potranno essere anticipati”. E spiega che la riapertura “deve andare di pari passo con una curva epidemiologica che non torni ad essere preoccupante”. Sulla possibile apertura di centri estivi per i bambini a giugno in Emilia-Romagna, il presidente Emiliano romagnolo risponde: “Io mi auguro proprio di sì. Stiamo lavorando per questo e l’impegno sarà massimo proprio per garantire servizi alle famiglie”. Bonaccini aggiunge: “Stiamo discutendo ormai è pronto un piano di intervento per cercare di capire come possiamo ... Leggi su huffingtonpost Philip Morris e Arpae Emilia Romagna - il preparato antisettico per mani destinato alle Aziende Sanitarie

EMILIA ROMAGNA - BOLLETTINO CORONAVIRUS 4 MAGGIO/ Video : +24 morti e 159 casi

