Roma: il marito muore, la moglie gli dà fuoco sul terrazzo (Di lunedì 4 maggio 2020) Svelato il mistero dell’uomo trovato carbonizzato nel terrazzo della sua abitazione a Roma, in via Mario Fani, al civico 60, alla Camilluccia. A dare fuoco all’uomo, Boris Krinic, uno sloveno, la moglie, Maria Carla M. una settantenne con disabilità mentali. LA SCOPERTA Ad accorgersi che qualcosa non andava un vicino, che ha chiamato il numero unico delle emergenze. “Vedo spuntare i piedi di un cadavere dal terrazzo al secondo piano dell’edificio di fronte e sento un forte odore di bruciato”, ha detto l’uomo. Immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno trovato la donna in stato confusionale e, nel terrazzo, il cadavere carbonizzato dell’uomo. LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI La confessione arriva in modo confuso a causa dei problemi della donna. A quanto pare il compagno è morto da parecchi ... Leggi su ilcorrieredellacitta MARCO BOCCI - MARITO LAURA CHIATTI/ Riscopre il romanticismo in quarantena ma non c'entra la moglie...

Adriana Volpe : "Mio marito Roberto è in Svizzera. Sono a Roma con mia figlia ma con il cuore siamo là"

Roma - donna aggredita con un martello dall’ex marito : è grave (Di lunedì 4 maggio 2020) Svelato il mistero dell’uomo trovato carbonizzato neldella sua abitazione a, in via Mario Fani, al civico 60, alla Camilluccia. A dareall’uomo, Boris Krinic, uno sloveno, la, Maria Carla M. una settantenne con disabilità mentali. LA SCOPERTA Ad accorgersi che qualcosa non andava un vicino, che ha chiamato il numero unico delle emergenze. “Vedo spuntare i piedi di un cadavere dalal secondo piano dell’edificio di fronte e sento un forte odore di bruciato”, ha detto l’uomo. Immediatamente sul posto sono arrivati i vigili dele i carabinieri, che hanno trovato la donna in stato confusionale e, nel, il cadavere carbonizzato dell’uomo. LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI La confessione arriva in modo confuso a causa dei problemi della donna. A quanto pare il compagno è morto da parecchi ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma: il marito muore, la moglie gli dà fuoco sul terrazzo - CorriereCitta : Roma: il marito muore, la moglie gli dà fuoco sul terrazzo - Blackskorpion4 : RT @JohannesBuckler: Negli ultimi anni della sua vita Lavinia Fontana fu colta da una crisi mistica. Nel 1613 si ritirò in un monastero a… - Lilla2410 : domanda seria: posso andare in macchina con mio marito a trovare mia madre (anziana) che vive fuori Roma, o facciam… - VeronicaMarro : @elvira_serra @GiuseppeConteIT Io ho un marito e un figlio, un bambino di 4 anni, vivo in Piemonte ma tutta la mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma marito Roma, choc alla Camilluccia: il marito muore in casa, lei lo brucia sul terrazzo Il Messaggero Roma: il marito muore, la moglie gli dà fuoco sul terrazzo

Svelato il mistero dell’uomo trovato carbonizzato nel terrazzo della sua abitazione a Roma, in via Mario Fani, al civico 60, alla Camilluccia. A dare fuoco all’uomo, Boris Krinic, uno sloveno, la mogl ...

Roma, choc alla Camilluccia: il marito muore in casa, lei lo brucia sul terrazzo

LA CONFESSIONE «Era già morto, l'ho solo bruciato - ha confessato la donna in stato confusionale - Aveva un tumore. Ormai proveniva un cattivo odore. Dove lo porterete ora?». Considerati i cumuli di m ...

Svelato il mistero dell’uomo trovato carbonizzato nel terrazzo della sua abitazione a Roma, in via Mario Fani, al civico 60, alla Camilluccia. A dare fuoco all’uomo, Boris Krinic, uno sloveno, la mogl ...LA CONFESSIONE «Era già morto, l'ho solo bruciato - ha confessato la donna in stato confusionale - Aveva un tumore. Ormai proveniva un cattivo odore. Dove lo porterete ora?». Considerati i cumuli di m ...