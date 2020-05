Quello che Trump non dice del laboratorio di Wuhan (Di lunedì 4 maggio 2020) Le prove della Virus Connection di Wuhan ci sono, eccome, non quelle però che «non» ci hanno fatto ancora vedere Trump e il suo scudiero Mike Pompeo quando accusano Pechino di avere «fabbricato» il Covid-19. Sono le prove della collaborazione, a colpi di milioni di dollari, tra Stati Uniti, Francia e Cina proprio nei laboratori di massima sicurezza di Wuhan per lo studio dei virus animali. Su alcune queste ricerche Obama aveva messo una moratoria di quattro anni, riprese poi … Continua L'articolo Quello che Trump non dice del laboratorio di Wuhan proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto "I numeri veri sono solo questi". Mentana - tutta la verità in diretta : quello che non sapevate sui sondaggi

Maria Finizio - moglie di Amedeo Grieco/ "Siamo noi ed è quello che importa"

De Luca replica a Feltri : “Inferiori? Dipende da quello che si misura” (Di lunedì 4 maggio 2020) Le prove della Virus Connection dici sono, eccome, non quelle però che «non» ci hanno fatto ancora vederee il suo scudiero Mike Pompeo quando accusano Pechino di avere «fabbricato» il Covid-19. Sono le prove della collaborazione, a colpi di milioni di dollari, tra Stati Uniti, Francia e Cina proprio nei laboratori di massima sicurezza diper lo studio dei virus animali. Su alcune queste ricerche Obama aveva messo una moratoria di quattro anni, riprese poi … Continua L'articolochenondeldiproviene da il manifesto.

francescocosta : È uscito su @ilpost un articolo a cui abbiamo lavorato per settimane, e che credo sia la ricostruzione più ricca –… - borghi_claudio : La lettera di @matteosalvinimi oggi sul @sole24ore Un vero manifesto di quello che dovrà essere il nostro approcci… - chetempochefa : 'Ma è mai possibile che ancora oggi qualcuno si possa permettere di dire che i meridionali sono inferiori? Poi, per… - apapausz : RT @mat_brandi: Pensate se tutto quello che sta facendo questo governo, dai DPCM dittatoriali all'ultimo scandalo #Bonafede, lo avesse fatt… - AstutoAury : RT @ultimopetrpan: 'Non hai bisogno di me per essere il numero uno, hai dentro tutto quello che ti serve e voglio che tu lo dimostri in pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Quello che il Tg3 Rai della Campania non usa dire Ottopagine Parchi divertimenti, per salvare l'anno mascherine e ingressi con il contagocce

Da Gardaland a Mirabilandia le oasi per le famiglie valgono 450 milioni di euro in Italia e 40 miliardi nel mondo I proprietari chiedono date certe per aprire ma il governo non è ancora pronto C' è un ...

La Fase 2 di Conte che in tre settimane ora si gioca tutto

ROMA — Il destino di Giuseppe Conte è appeso a una R con zero e alle sue conseguenze. Se l'indice di contagio del Coronavirus tornasse incontrollato, se il premier fosse costretto a richiudere ancora ...

Da Gardaland a Mirabilandia le oasi per le famiglie valgono 450 milioni di euro in Italia e 40 miliardi nel mondo I proprietari chiedono date certe per aprire ma il governo non è ancora pronto C' è un ...ROMA — Il destino di Giuseppe Conte è appeso a una R con zero e alle sue conseguenze. Se l'indice di contagio del Coronavirus tornasse incontrollato, se il premier fosse costretto a richiudere ancora ...