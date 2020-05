L’editto oscurantista sui congiunti che ci impone i legami di sangue e ci allontana dagli

Leggi su linkiesta

(Di domenica 3 maggio 2020) «Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “” cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)». Dunque alfine il governo ha puntualizzato e sarebbe stato molto meglio se non l’avesse fatto. Niente amici, che «non rientrano tra gli stabiliaffettivi» che giustificano gli spostamenti, precisano le solite fonti. Solo la cara vecchia famiglia. La famiglia nella sua più abietta e retrograda concezione; il vincolo deidi, solo ammorbidito dalla concessione (?!) di poter incontrare fidanzate/i, compagne/i, conviventi – e ...