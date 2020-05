Grissini farciti la ricetta di Anna Moroni e Fulvio Marino in diretta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 2 maggio 2020) Deifatti a mano, questa lainsu Instagram consigliata da. Una vera delizia perché possiamo preparare ial gusto che preferiamo, usando il pesto che vogliamo o la frutta secca come noci e mandorle, nocciole o mettere delle olive o ciò che vogliamo.come sempre ci regala tanti suggerimenti per un risultato perfetto. Per ottenere degli ottimiseguite i consigli sul suo profilo Instagram. Ovviamente ottimi prodotti danno un risultato eccellente. Ancheè molto impegnata in cucina in questo periodo con le sue ricette Instagram e dopo ifatti conattendiamo la nuovadi Annina per Ricette all’italiana. Intanto, andiamo a impastare per fare iper tutta la famiglia. Avete scelto il vostro ...